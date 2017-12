Zowel Verheyen als Van der Elst hebben kritiek voor Anderlecht-huurling van Zulte Waregem

Foto: Zulte Waregem

Zulte Waregem pakte gisterenavond zijn tweede zege in zijn laatste wedstrijd in de Europa League. Maar toch was er van de analisten veel kritiek op één man: Idrissa Doumbia. Gert Verheyen en Franky Van der Elst smaakten zijn optreden niet echt.

Verheyen, trainer van de Belgische U19, zag dat Doumbia telkens verkeerd liep. "Zijn positie is in eerste instantie uitstekend, maar door naar de bal te lopen, neemt hij zijn ploegmaat de oplossingen af", aldus Verheyen.

Van der Elst steunde hem in zijn opinie. "Hij draait daarna ook altijd achteruit in plaats van vooruit. Hij geeft dan een pass achteruit of lateraal, zelfs al ligt er ruimte voor hem. Dat is een kwestie van aanvoelen en voetbalintelligentie. Dat kan je aanleren, maar er moet op getraind worden."

Geen goeie speler

Verheyen vindt het wel degelijk een probleem. "Doumbia heeft de neiging om dat elke keer te doen. Hij draait bijna altijd verkeerd. Dat moet je erin kloppen. In elke wedstrijdvorm moet je zeggen: "Niet naar achter draaien." Of je verbiedt hem achteruit te spelen. Als je op die positie speelt en je doet dat telkens, ben je voor mij geen goeie speler."