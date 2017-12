Vanhaezebrouck over de aankomende transferperiode: "Ik moei me met niks"

Het is begin december en uiteraard wordt er bij de meeste clubs al gekeken naar begin januari. Dan kan er opnieuw gewinkeld worden. Herman Van Holsbeeck gaf al aan dat Anderlecht de transfermarkt zal optrekken om de hiaten in de kern op te vullen. Hein Vanhaezebrouck reageerde verbaasd...

Vanhaezebrouck hield de boot wel heel ver af. Verschillende van zijn spelers zouden willen vertrekken, terwijl er een echt winteroffensief verwacht wordt om kwaliteit toe te voegen. "Daar hou ik me niet mee bezig. Waarom? Het zijn geruchten en ik zit al lang genoeg in het voetbal om me daar niet mee bezig te houden."

Van Holsbeeck zou zijn coach wel een nieuwe spits willen geven. Maar Vanhaezebrouck viel uit de lucht. "Heeft hij dat gezegd tegen jullie? Echt? Ik weet van niks. Ik moei me ook met niks. Ik zorg voor de prestaties op het veld, dat is mijn job."

1 februari

Ook op de vraag of hij enkele profielen heeft doorgegeven, ving men bot. "Ik vraag niks. Ik werk met de jongens die er zijn. En ik geef verder commentaar op 1 februari."