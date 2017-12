"Toen had Zlatan door dat er nog een andere God is: ik!"

Henrikh Mkhitaryan wordt de laatste weken wat over het hoofd gezien door José Mourinho. Maar de Armeense middenvelder heeft het nog altijd naar zijn zin bij Manchester United. Hij durft het zelfs aan om Zlatan Ibrahimovic op zijn paard te zetten.

Mkhitrayan heeft immers een goeie relatie met de Zweed. "Zlatan heeft een sterke persoonlijkheid. Veel mensen zijn het niet met hem eens. Ze begrijpen hem niet, zijn grappen niet of willen ze niet begrijpen. Maar ik heb vanaf het begin een goede relatie met hem. We bleven contact met elkaar houden toen hij aan het revalideren was buiten Manchester", vertelde hij bij Arm Sport, een radiozender uit zijn thuisland.

En een grapje af en toe kan geen kwaad. "Iedereen weet dat Ibrahimovic zichzelf God noemt. Maar toen we in Rostov waren geland, zei ik tegen hem: 'Zie je wie de echte God is?' Grapje natuurlijk. Er waren daar veel Armenen die mijn naam scandeerden. Toen had Zlatan door dat er nog een andere God is: ik."