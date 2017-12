Het gelijk van Hein: "Dat heeft hij nu zelf bewezen met zijn spel"

Foto: © photonews

Anderlecht speelde een goeie match tegen Celtic. Maar toch liep het niet allemaal zoals Hein Vanhaezebrouck het had uitgetekend. Eén van zijn spelers heeft in ieder geval het oordeel dat hij eerder over hem velde nog versterkt.

Een paar weken geleden vroegen we Vanhaezebrouck of hij Onyekuru eens niet in de spits wou uitproberen. Tegen Celtic was het de bedoeling dat de Nigeriaan dat zou doen, maar dat viel al snel in het water.

Na een paar minuten stond Sofiane Hanni immers al als diepste man. "Het was eigenlijk de bedoeling om met die drie voorste jongens zoveel mogelijk te switchen", aldus Vanhaezebrouck. "Maar dan zie je dat Onyekuru automatisch toch naar links trok."

Feeling

Zelf is de van Everton gehuurde aanvaller ervan overtuigd dat hij ook centraal kan spelen, maar dat idee heeft Vanhaezebrouck nu definitief laten varen. "Ik zei eerder dat hij daar de feeling nog niet voor heeft en dat heeft hij nu zelf bevestigd met zijn spel."

"Het was niet de bedoeling dat Hanni in het centrum constant ging spelen, maar doordat Henry naar zijn lijn trok, was het niet nodig om veel te wisselen..."