Ivan Leko ziet (opnieuw) topfitte speler nadrukkelijk op de deur bonken: "Het is weer de Clasie van bij Feyenoord"

Het is drummen op het middenveld van Club Brugge nu Jordy Clasie eindelijk topfit is. De Nederlandse pitbull, die bovendien erg polyvalent is, bonkt na enkele overtuigende invalbeurten op de deur van het Brugse basiselftal en dat heeft ook Ivan Leko gezien. Die is onder de indruk van zijn speler.

Tegen Zulte Waregem - twee keer zelfs - en Eupen uitstekend ingevallen en de ploeg mee op sleeptouw genomen, in Brugge zien ze na een moeilijk begin van het seizoen met allerlei fysieke ongemakken en een gebrek aan matchritme eindelijk de beste Clasie. Ivan Leko heeft er zo weer een positief selectieprobleem bij. Want wie moet je in godsnaam uit de ploeg halen? Nakamba, Vormer of Vanaken? Van systeem veranderen, is een andere optie.



Ach, we laten het Leko gewoon zelf uitleggen: "Van begin september tot nu heb ik een enorme progressie gezien op fysiek vlak. Het is nu een totaal andere speler, het is weer de Clasie van enkele jaren geleden bij Feyenoord. Hij is voor mij een topspeler en heel belangrijk. Jordy is drie keer heel goed ingevallen: thuis tegen Waregem, in de beker in Waregem en in Eupen. Het belangrijkste blijft echter de ploeg. We zoeken altijd naar het beste evenwicht, maar ik kan je vertellen dat deze Clasie zeker minuten zal krijgen."





Systeemwissel mogelijk

Moet de Kroatische coach dan zijn systeem aanpassen van 3-5-2 naar 4-4-2? "Dat kan zomaar, maar Clasie is iemand die op twee of drie verschillende posities uit de voeten kan. Zijn beste positie is volgens mij die van spelmaker voor de verdediging. Het is voor mij echter belangrijk dat ik spelers opstel die van de eerste tot de laatste minuut kunnen knallen. Wie speelt of begint aan de match en wie kan invallen, dat is nu moeilijk te zeggen. Wat kunnen we brengen als collectief? Dat is wat voor mij telt."