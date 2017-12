Jürgen Klopp slaapt op beide oren: "Nog niemand mij komen vertellen dat Coutinho straks vertrekt"

Liverpool dolde afgelopen woensdag met Spartak Moskou en plaatste zich vlotjes voor de achtste finales van de Champions League. Na de verpletterende 7-0 heeft Jürgen Klopp niks om over te klagen. Hij is zelfs niet bang dat zijn sterspeler Coutinho straks vertrekt.

'The Reds' hebben alweer iets om naar uit te kijken want zondag komt Everton op bezoek voor de altijd beladen 'Merseyside Derby'. De Braziliaanse nummer 10 Coutinho kunnen ze maar beter in de gaten houden bij 'The Toffees' want afgelopen woensdag tekende hij op het kampioenenbal nog voor een hattrick.



Vorige week scoorde 'Phil', die afgelopen zomer in verband gebracht werd met een transfer naar FC Barcelona, ook al tegen Brighton & Hove Albion (1-5). Als hij zo blijft presteren, wordt hij straks tijdens de wintermercato ongetwijfeld weer grof wild.

Groot transferverhaal

Trainer Klopp is er echter gerust op: "Tot nu toe is nog niemand mij komen vertellen dat Coutinho ons straks verlaat. Ik ben heel blij met de huidige situatie. Er was afgelopen zomer natuurlijk dat grote verhaal, maar ik heb geen enkele zin om daar vanaf nu tot eind januari weer continu mee geconfronteerd te worden."



De Duitse manager wil zich uitsluitend focussen op het sportieve: "We spelen nog een match of 20 in deze periode, ik ga er dus niks over zeggen. Op 31 januari kunnen we elkaar dan vriendelijk de hand schudden en praten over de geweldige tijd die we gehad hebben. Ik heb het nu over een handdruk met een journalist hé, niet over een handshake met Coutinho."