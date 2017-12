KBVB likt zijn wonden na blamage omtrent het Eurostadion: "We hoeven de komende twintig jaar geen cadeaus te verwachten"

Foto: © photonews

Twintig jaar na EURO 2000 zullen er geen EK-matchen plaatsvinden in de hoofdstad van Europa. De Europese voetbalbond UEFA schrapte donderdag Brussel als gaststad voor EURO 2020, een blamage voor ons land.

Het gezichtsverlies bij de UEFA en ook de FIFA is enorm. Het EK van 2020 dat in verschillende landen plaatsvindt, was dé kans om met een klein land als België te participeren.

"Dit was een ideale gelegenheid om er nog eens bij te zijn", beseft CEO van de Belgische voetbalbond KBVB Koen De Brabander. "Alleen een EK of WK organiseren is voor België haast onmogelijk geworden."

Feit is dat we nog steeds sportief kunnen 'knallen' om de fans te verblijden

Met de geleden imagoschade is de positie van ons land bij de Europese en wereldvoetbalbond danig verzwakt. "We hoeven de komende twintig jaar geen cadeaus van de UEFA te verwachten, dat lijkt me duidelijk", aldus De Brabander.

"Dit is bijzonder spijtig voor de fans. Zij zullen de Rode Duivels niet van dichtbij aan het werk kunnen zien. Feit is wel dat ondanks Brussel geen host city meer is, we wel nog steeds sportief kunnen 'knallen' om de supporters blij te maken."