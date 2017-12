Kevin De Bruyne in vieze papieren: Rode Duivel moet straks voor rechter verschijnen

Foto: © photonews

Slecht nieuws voor Kevin De Bruyne want de Rode Duivel moet binnenkort voor de rechtbank in Luxemburg verschijnen. De 26-jarige draaischijf van Manchester City zou namelijk 1,5 miljoen euro moeten dokken aan Image Rights, dat is het bedrijf dat instond voor het beheer van zijn portretrechten.

Het zijn 'Le Soir' en 'Het Laatste Nieuws' die uitpakken met het onheilspellende nieuws. Toen Kevin De Bruyne een transfer versierde van RC Genk naar het Engelse Chelsea stelde zijn directe omgeving Image Rights SA aan om zijn portrechtrechten te beheren. Vlak voor zijn lucratieve overgang - van 75 miljoen euro - naar Manchester City werden de beheerders van het bewuste bedrijf echter plotsklaps aan de kant geschoven.

5.000 euro boete per dag

Image Rights stelt echter dat het contract nooit officieel werd verbroken en claimt een schadevergoeding van maar liefst 1,5 miljoen euro. Per dag dat die som niet betaald wordt, komt daar ook nog eens een rigide boete van 5.000 euro bij. Opvallend is dat ook Manchester City zelf en Nike zich zullen moeten verantwoorden.

Bonus van 1,3 miljoen euro

Eigenlijk komt het erop neer dat Kevin De Bruyne niet langer wilde dat onbekenden zijn geld beheerden. Die taak legde hij liever in handen van vertrouwelingen als zijn vader Herwig De Bruyne en manager Patrick De Koster. Dat leidde meer dan waarschijnlijk tot de contractbreuk met Image Rights. Een significant deel van 'KDB' zijn portretrechten zijn momenteel in handen van MCB Holdings en dat is een instrument van Manchester City. De bewuste portretrechten leveren de ex-speler van RC Genk en Wolfsburg jaarlijks een 'extraatje' van 1,3 miljoen euro op, bovenop zijn (bruto)loon van 6,9 miljoen euro.