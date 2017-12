'Kleine' Kluivert weet wat hem te doen staat in Nederlandse topper: "Maak PSV kapot, jongen! Maak ze allemaal af!"

Zondag staat in Nederland de kraker tussen Ajax en PSV op het programma. Voor de Amsterdammers van trainer Marcel Keizer dé uitgelezen kans om dichter te sluipen bij de ongenaakbare leider uit Eindhoven. Bij Ajax rekenen ze natuurlijk op de flitsen van Justin Kluivert. En die zal scherp staan.

De 18-jarige flankaanvaller en zoon van Patrick Kluivert is goed bevriend met Noa Lang, speler van Jong Ajax. "Toen ik nog bij Feyenoord actief was, klikte het al tussen ons", klinkt het bij 'Ajax TV'. "Het is niet dat we met elkaar afspraken ofzo, maar als we elkaar tegen het lijf liepen, sloegen we een babbeltje. Hij gaf me ook eten, broodjes. Dat zal ik niet snel vergeten. Toen ik bij Ajax aankwam, was hij vanaf de eerste dag mijn beste vriend. We hebben samen leuke en minder leuke dingen meegemaakt. Ach, daar ben je vrienden voor hé", knipoogt Noa Lang.

Tranen in de ogen

Toen Justin Kluivert vorig seizoen mocht debuteren in de hoofdmacht van Ajax, was hij door het dolle heen. "Hij stuurde mij een berichtje dat hij geselecteerd was voor het eerste elftal. Hij viel tegen Zwolle echt sterk in. Justin greep meteen zijn kans. Ik zat thuis bij mijn moeder en zij kreeg zowaar tranen in haar ogen. Ik niet hoor, maar mijn moeder zegt dat hij haar tweede zoon is. Kluivert zijn moeder zegt hetzelfde over mij", klinkt het bij middenvelder Lang.



Voor de topper van zondag kan Justin Kluivert nog op de nodige peptalk rekenen: "Maak ze kapot, jongen! Scoren en jouw praatjes waarmaken. Maak ze allemaal af!"