Psychologisch oorlogje voor 'Manchester Derby' begonnen? 'Pep' Guardiola spuit mist over fitheid Kompany en andere topspeler

Hoogspanning in de Engelse Premier League want komende zondag kijken Manchester United en Manchester City, oftewel de nummers één en twee in Engeland, elkaar strak in de ogen. Zal dat met of zonder Vincent Kompany zijn? 'Pep' Guardiola komt alvast met een opvallende verklaring over zijn kapitein.

Géén Rode Duivel Kompany afgelopen woensdag in Oekraïne voor de laatste opdracht in de Champions League. Wat scheelt er met het blessuregevoelige boegbeeld van onze nationale ploeg? "Hij voelde zich niet lekker. Ik wilde 'Vince' graag opstellen, maar hij voelde zich niet 100% speelklaar", klinkt het bij de Spaanse City-coach Guardiola.



Echt waar of is maakt het allemaal deel uit van een psychologisch oorlogje met de immer achterdochtige José Mourinho? De Portugees zal er in ieder geval weinig geloof aan hechten want eerder reageerde hij ook al sceptisch op het feit dat David Silva onzeker zou zijn: "Onze opponenten hebben grote problemen, maar als puntje bij paaltje komt, zijn ze toch allemaal fit." Hoe het nu exact zit? Dat zullen we pas zondag weten...