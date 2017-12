Moet duiveltje-doet-al Marc Coucke nu ook depanneren als centrale verdediger?

Foto: © photonews

KV Oostende is net als AA Gent aan een mooie remonte bezig en wil morgen graag een vervolg breien aan de goeie reeks van de voorbije weken. De ploeg van 't zeetje zal het thuis tegen KV Mechelen wel zonder maar liefst vier (!) verdedigers moeten doen. Hoe gaan ze dat oplossen?

De intussen 37-jarige Tsjech David Rozehnal vertrok vandaag naar zijn thuisland omwille van "familiale redenen". Wat er precies aan de hand is met de ancien van KVO is niet duidelijk, maar morgen zal hij dus zeker niet spelen.



Op zich niet zo'n groot probleem aangezien de ex-speler van Club Brugge, PSG, Lazio en Lille dit seizoen nog maar drie keer in actie kwam. Hij moet het tegenwoordig afleggen tegen ronkende zomeraanwinst Nicolas Lombaerts, maar ook die is nu out met rugproblemen.



Tot overmaat van ramp moet de ploeg van voorzitter Marc Coucke en trainer Adnan Custovic het ook zonder Mathias Bossaerts doen, het 21-jarige jeugdproduct van Anderlecht en Manchester City komt nog maar net terug uit ziekte en is nog niet wedstrijdfit. En het kan écht niet op qua miserie: Zarko Tomasevic is geschorst en kan dus ook niet depanneren. Hallo, Marc Coucke? Na hevige fan nu ook centrale verdediger?







De 19-koppige selectie van KV Oostende: Dutoit, Vanhamel, Milic, Bushiri, Capon, Rezaeian, Ndenbe, Bjelica, Vandendriessche, Jali, Siani, Özkan, Canesin, Musona, Conte, Banda, Akpala, Gano, Zivkovic.