Opvallende verzoening: Na "'t Is een kleine trainer" gaat Wilmots met hem op de foto

Paul-José Mpoku lag aan de basis van een kleine mediastorm in Wallonië een maand geleden. De winger van Standard haalde toen hard uit naar voormalig bondscoach Marc Wilmots. Maar blijkbaar is daar niet zoveel van blijven hangen.

"Iedereen weet dat Wilmots een kleine trainer is", haalde Mpoku toen uit in Het Nieuwsblad. Maar de twee liepen elkaar nu tegen het lijf en de strijdbijl lijkt begraven, want Mpoku zette een foto van hem met Wilmots op Instagram.

En daarbij een knipoog... Veel spanning lijkt er tussen de mannen dus niet te hangen.