Niet altijd zeker van een basisplaats, maar wel vaak beslissend voor Anderlecht: de cijfers van Onyekuru

Door heel veel clubs was hij gewild, maar het was toch Anderlecht dat via een uitleenbeurt van Everton kon uitpakken met de komst van Onyekuru. Hoewel de Nigeriaan niet altijd mag starten, is hij wel al vaak beslissend geweest voor de Belgische landskampioen.

Afgelopen zomer was er enorm veel interesse voor Onyekuru en kon hij zelfs naar Arsenal. Het was uiteindelijk Everton die met de speler aan de haal ging en via een uitleenbeurt zit hij nu bij de Belgische landskampioen.

Weinig kansen onder Weiler

Onder Weiler kende Onyekuru een moeilijk seizoensbegin en moest hij vaak vanop de bank starten. Van nieuwe trainer Vanhaezebrouck krijgt de Nigeriaan meer speelminuten, maar ook bij hem is de aanvaller niet altijd zeker van een basisplaats.

En toch doet Onyekuru het bijlange niet slecht bij Anderlecht en is hij al vaak beslissend geweest. In 16 gespeelde wedstrijden in de Jupiler Pro League kwam de speler al 8 keer tot scoren. Daarmee is hij ook momenteel topschutter bij de Belgische landskampioen. Zijn doelpunten leverde Anderlecht overigens al 13 punten op.

Wedstrijd + uitslag Gemaakte doelpunten Goed voor … extra punten 3-2 tegen Lokeren 2 3 2-2 tegen Kortrijk 1 1 1-0 tegen Standard 1 2 3-4 tegen KV Mechelen 2 3 1-2 tegen Moeskroen 1 2 1-2 tegen Lokeren 1 2 Totaal 8 13 punten

Overzichtje van Onyekuru zijn statitistieken bij Anderlecht in alle competities tot dusver: