OH Leuven wil Anderlecht warm welkom geven, derby tussen Genk en Standard

Foto: © Louis Evrard

In de Super League staan op vrijdagavond drie leuke duels op het programma. OH Leuven gaat daarbij op zoek naar een stuntje.

De Leuvenaars wisten dit seizoen al eens uit te pakken met een zege tegen Standard én de KRC Genk Ladies, in het verdere verloop van de competitie willen ze ook tegen Gent en Anderlecht nog eens een overwinning boeken in de zoektocht naar play-off 1.

Derby

De Hel van OHL moet dan ook branden tegen competitieleider Anderlecht. Paars-wit is erg goed bezig en geen team lijkt hen dit seizoen van de titel te kunnen houden. "We spelen tegen onszelf en mogen niet verslappen, ook niet in de play-offs", klinkt het in paars-witte kringen.

Genk en Standard nemen het in Luik dan weer op in een onvervalste derby. Voor de Rouchettes een kans om de top-4 steviger in handen te nemen, voor de Limburgers de kans om Standard definitief achter te laten en zo de top-3 te omknellen.