OH Leuven-trainer Pearson na moeizame start van de 2de periode: "Weten dat de resultaten niet zijn wat ze moeten zijn"

Dit weekend maakt OH Leuven de verplaatsing naar Westerlo. De Leuvenaars kennen een moeizame start van de 2de periode in 1B en trainer Pearson beseft dat er een reactie moet komen van zijn ploeg als het Lierse niet te ver wil laten uitlopen.

Met een 6 op 12 is OHL niet al te best gestart aan de 2de periode in 1B. De Leuvenaars staan hiermee op een 2de plaats, maar de kloof met leider Lierse - dat al haar wedstrijden tot nog toe wist te winnen - bedraagt wel al 6 punten.

Met goed gevoel de winterstop ingaan

OHL-trainer Pearson wil niet te veel naar de andere concurrenten kijken en verwacht vooral een reactie van zijn eigen ploeg: "We moeten nu nog 2 goede resultaten neerzetten, zodat we met een goed gevoel de winter in kunnen gaan."

"We weten dat de resultaten niet zijn wat ze moeten zijn. Daarom moeten we heel veel en goed trainen om uit deze moeilijke periode te komen", aldus de coach.

De laatste bal vaak een probleem

"Over de laatste match (tegen Tubeke) ben ik het meeste ontgoocheld", gaat Pearson verder. "Daar hebben we echt wel de kansen gehad om te winnen, met onder meer die penalty. Bij ons loopt het vaak mis bij de laatste bal. Hiervoor kijk ik niet naar individuen. We moeten hier als team aan werken."

Trainerswissel bij Westerlo

Bob Peeters werd deze week voorgesteld als nieuwe trainer bij Westerlo. De spelers zullen zich dus willen bewijzen aan hun nieuwe coach: "Ik heb geen idee welk effect dit gaat hebben bij hen. Ik heb daar geen controle over", zegt de trainer van OHL.

"Wij kijken enkel naar onszelf en moeten onze eigen wedstrijd spelen. We weten dat Westerlo altijd lastig is en dat ze altijd heel veel toewijding spelen."

Blessure Aguemon

OHL zal het tegen Westerlo zonder Aguemon en Bagayoko (allebei een blessure) moeten stellen.. Vooral Aguemon is een serieuze aderlating voor, aangezien hij één van de spelers is die vaak het verschil maakt. Het is ook nog niet zeker of hij de klepper tegen leider Lierse haalt.