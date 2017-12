Wat scheelt er met spitsen van 5 grote Belgische clubs? Hun statistieken zijn niet om vrolijk van te worden...

4 spelers met 8 goals op toch al 17 speeldagen tijd. U merkt het al: er is geen enkele speler die dit seizoen echt vlot de weg naar doel vindt. En wat extra opvalt, is dat de spitsen van de traditionele G5 het serieus laten afweten. Henry Onyekuru is de uitzondering, na hem is het zoeken geblazen.

Wat is er aan de hand met de spitsen in de Jupiler Pro League? We zitten intussen over halfweg in de reguliere competitie en de topscorer luistert naar de naam Hassane Bandé van KV Mechelen. Wie had dat vooraf durven voorspellen?



De 19-jarige Burkinees - die al een mooie transfer naar Ajax wist te versieren - deelt zijn titel van 'Gouden Stier' met Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren), Mbaye Leye (Eupen) en Henry Onyekuru (Anderlecht).



Mechelen, Beveren en Eupen, niet de 'usual suspects' bovenaan. Waar zitten - op Onyekuru na dan - de spitsen van de topclubs? Dit is de stand van zaken en het moge duidelijk zijn dat sommigen zich, samen met hun club, ernstige zorgen mogen maken. Voor anderen gelden dan weer valabele excuses.



Anderlecht:

Henry Onyekuru: 8 goals in 16 matchen

Lukasz Teodorczyk: 3 goals in 14 matchen

Hamdi Harbaoui: 3 goals in 11 matchen

Robert Beric: 0 goals in 4 matchen



Bilan: Henry Onyekuru wordt door Hein Vanhaezebrouck niet echt als diepe spits beschouwd, maar is wel met verve de beste paars-witte schutter. Teodorczyk worstelt al maanden met zichzelf, Harbaoui is ook niet de grote verlosser. Beric valt amper te beoordelen, maar het zegt veel dat de huurling niet kan profiteren van de weinig overtuigende optredens van zijn concurrenten.







Club Brugge:

Emmanuel Dennis: 6 goals in 14 matchen

Wesley Moraes: 5 goals in 15 matchen

Jelle Vossen: *4 goals in 15 matchen (*vier keer vanop de stip)

Abdoulay Diaby: 3 goals in 15 matchen

Bilan: Ivan Leko roteert volop met zijn spitsen en ziet dat ze allemaal hun aandeel hebben in het succes van de huidige leider. Vroege revelatie Dennis schoot flitsend uit de startblokken, maar stond vervolgens (mede door een blessure) een tijdlang droog. Wesley, Vossen en Diaby zijn aan elkaar gewaagd qua statistieken. Opvallend wel: Jelle Vossen scoorde nog geen enkele veldgoal.







AA Gent:

Moses Simon: 5 goals in 14 matchen

Roman Yaremchuk: 1 goal in 11 matchen

Mamadou Sylla: 1 goals 16 matchen

Samuel Kalu: 4 goals in 13 matchen



Bilan: De twee aangetrokken targetspitsen laten het flink afweten in de Ghelamco Arena. Niet dat hun prestaties erbarmelijk zijn, maar hun efficiëntie is voorlopig ondermaats. Gelukkig zijn er nog de snelle wingers Simon en Kalu die samen toch al aan 9 doelpunten zitten. Ook de Japanner Kubo zorgt ervoor dat de doelpunteproductie van 'De Buffalo's op peil blijft. Hij zit aan 5 stuks.







Standard:

Orlando Sá: 6 goals in 14 matchen

Renaud Emond: 0 goals in 7 matchen

Duje Čop: 1 goals in 7 matchen



Bilan: De Portugese goaltjesdief Orlando Sá is net als vorig seizoen een garantie op doelpunten, maar miste ook al twee strafschoppen. Als hij niet fit is, zit Standard met een huizenhoog probleem want Emond scoorde nog niet en ook de Kroaat Čop - al weken niet meer in de selectie - breekt vooralsnog geen potten. De Luikenaars zijn te afhankelijk van 'Polo' Mpoku met 5 goals.







RC Genk:

Marcus Ingvartsen: 3 goals in 15 matchen

Nikos Karelis: 0 goals in 5 matchen

Aly Samatta: 4 goals in 14 matchen



Bilan: De met veel tromfgeroffel binnengehaalde (dure) Deense spits Ingvartsen bracht nog niet wat van hem verwacht werd, althans toch niet qua statistieken. Voor de Griek Karelis gelden verzachtende omstandigheden want hij is nog maar net terug na een zware knieblessure. Zijn Tanzaniaanse spitsbroeder Samatta deed het prima tot ook hij uitviel met een zwaar knieletsel.





Waar zijn de killers?

Sire, er zijn geen echte killers meer. Of dat lijkt alvast zo. Een aantal aanvallers heeft zeker het potentieel om er een flinke lading binnen te knallen, dat bewezen Lukasz Teodorczyk en Jelle Vossen in het verleden al. Ook Karelis, Diaby en Sá moeten altijd in de dubbele cijfers kunnen eindigen.



'Teo' en Onyekuru, nu samen aan de slag bij Anderlecht, sloten het vorige seizoen af als topschutters met 22 goals. Orlando Sá (17) en Jelle Vossen (16) deden het ook voortreffelijk. De Portugees zit min of meer op schema, maar Vossen scoorde nog geen enkele veldgoal. Opvallend: Mbaye Leye maakte er vorig seizoen ook 16 en zit nu alweer aan 8 stuks. De slimme en ervaren Senegalees blijft een garantie op succes.