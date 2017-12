Paul Gheysens reageert op debacle rond het Eurostadion: "Natuurlijk is dit niet het einde. Nooit!"

Foto: © photonews

Het gekibbel om het Eurostadion heeft ervoor gezorgd dat Brussel niet langer gaststad is op het EK van 2020. Paul Gheysens, grote baas van bouwfirma Ghelamco, reageerde intussen op de beslissing van de Europese voetbalbond UEFA.

"Het is een enorme gemiste kans. Maar ik had dit verwacht", vertelt Gheysens in Het Nieuwsblad. "Als je de reacties in België de voorbije dagen hoorde… De verdeeldheid was groot. En dan is het voor UEFA niet zo moeilijk om deze beslissing te nemen. Wie de schuldige is? Ik ga nu niet met de vinger wijzen. Maar qua overeenstemming tussen de verschillende diensten in ons land is het ellende. De ordeloosheid moet dringend verdwijnen."

"EK als hefboom is weg"

Het project rond de nieuwe voetbaltempel op Parking C van de Heizel loopt echter voort. Eind januari moet blijken of de broodnodige vergunningen in orde komen.

"Natuurlijk betekent dit het einde niet. Nooit!", gaat Gheysens verder. "We doen gewoon door. We hebben nog al tien jaar moeten wachten op vergunningen. Dit blijft een goed dossier, een pracht van een project. Laten we eerst de beleidsmakers een kans geven om dit project eind januari nog te doen slagen. Het EK als hefboom is weg, maar misschien wordt de situatie nu net gesensibiliseerd. Ik geloof nog honderd procent in onze kansen."