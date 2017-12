Perbet over pijnlijke exit bij AA Gent: "Met eerlijke uitleg had ik kunnen leven, maar de manier waarop ik aan de kant werd geschoven..."

Foto: © photonews

Morgenavond keert KVK-spits Jérémy Perbet voor het eerst sinds zijn gevoelige transfer van AA Gent naar Club Brugge terug naar de Ghelamco Arena. Zal hij stevig uitgefloten worden of toch een warm applaus krijgen? De 32-jarige Fransman vertrok bij 'De Buffalo's' op een niet al te leuke manier....

In de 'Krant van West-Vlaanderen' blikt de Franse goaltjesdief, die door Club Brugge wordt uitgeleend aan KV Kortrijk, vooruit naar de match tegen zijn ex-ploeg. Perbet komt ook nog eens terug op zijn pijnlijk afscheid: "Trainer Hein Vanhaezebrouck had het meer voor een fysiek en kopbalsterke spits en koos dus voor Kalifa Coulibaly. Met een eerlijke uitleg had ik best kunnen leven, maar de manier waarop ik in de voorbereiding op dit seizoen aan de kant werd geschoven... Daags voor het vertrek op stage kreeg ik om 23u30 een e-mail van de trainer waarin stond dat ik niet mee op stage mocht. Gelukkig checkte ik die dag zo laat nog mijn mails."

Terugkeer met plezier

'Perbut', voor elke club een garantie op doelpunten, belandde in de B-kern, tot Club Brugge kwam aankloppen en hem een uitweg bood. Een transfer die niet bepaald een schot in de roos was, nog voor het einde van de zomermercato vertrok Perbet - op huurbasis - alweer. Dit keer was Kortrijk zijn bestemming. "Omdat ik naar de blauw-zwarte vijand trok, besef ik dat een aantal supporters van de harde kern van Gent kwaad op mij zal zijn. Nochtans keer ik straks met plezier terug naar Gent. Ik heb daar ondanks alles een mooie periode gekend."

Vers in het geheugen

Ervaren rot Perbet was geen onbetwiste titularis, maar was wel belangrijk voor Gent: "Ik scoorde een behoorlijk aantal doelpunten, speelde Europees, scoorde op Wembley tegen Tottenham het doelpunt van de kwalificatie voor de achtste finales. En met vier goals in de laatste vier matchen van de reguliere competitie had ook ik mijn aandeel in het feit dat AA Gent zich in extremis nog kon plaatsen voor play-off 1. Ik had er trouwens een goede band met het bestuur en met de fans. Het is alleen jammer dat de meesten zich mijn verwijdering naar de B-kern en mijn overstap naar Club zullen herinneren, want dat ligt nog vers in het geheugen."