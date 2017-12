Peter Vandenbempt is scherp voor 'clown' Ricardo Sa Pinto: "Agressie is zijn way of life"

Foto: © photonews

Ricardo Sa Pinto kent vrijdagnamiddag zijn straf voor het betere acteerwerk dat hij afleverde in de bekermatch op het veld van Anderlecht. Gedrag dat de Portugese trainer veel kritiek opleverde.

Sa Pinto is wie hij is, en dat zal nooit veranderen. Ook in zijn thuisland gedroeg de Standard-trainer zich niet anders. "Navraag in Portugal leert dat Sa Pinto al lang geklasseerd is als een clown. Als speler, trainer of technisch directeur", schrijft Peter Vandenbempt in zijn vrijdags column in Het Nieuwsblad.

"Ook daar speelde hij altijd het slachtoffer. Toen hij bondscoach Artur Jorge op het trainingsveld een paar klappen gaf omdat hij niet geselecteerd was. En toen hij als TD topschutter Liedson in de kleedkamer op zijn gezicht sloeg. Agressie is zijn way of life."

Imagoschade

Zijn theater in het Constant Vanden Stockstadion deden Sa Pinto geen deugd. "Met een uitgestreken gezicht verklaarde Sa Pinto: 'Je suis toujours fair play'. Een halfuur na die surrealistische scène in Anderlecht", gaat Vandenbempt verder. "Hij hoorde een “enorme knal” toen de plastic beker de grond raakte. Luikse getuigen vochten tegen een schaterlach toen ze hun coach om doktershulp hoorden roepen. Maar het zijn wel anderen die zijn imago voor altijd beschadigden."