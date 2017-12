Pietermaat reageert na de kritiek op Beerschot Wilrijk: "Er is ons oneer aangedaan"

Foto: © jan mees

Beerschot Wilrijk won knap de eerste periodetitel in 1B. De promovendus begon de tweede periode echter heel wat minder flitsend. Dat riep bij velen vragen op.

"Er is ons oneer aangedaan door iedereen die ons afschilderde als een team dat het liet hangen na het succes", aldus Tom Pietermaat in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Dat vond ik echt zever. Wij gaan er altijd voor en doen er elke match alles aan."

De omstandigheden zaten vooral tegen. "We hadden te maken met heel wat blessures en pech. Tegen Cercle kwamen we heel snel met tien en kregen we in de tweede helft toch geen extra doelpunten meer binnen. Die conclusie is veel te snel gemaakt."

In Tubize zijn we de vorige keer echt met drie punten gaan lopen -Tom Pietermaat

Wat is dan de ambitie van Beerschot Wilrijk in die tweede periode? "We willen gewoon ons ding blijven doen. We gaan niet te snel uitspraken doen over die tweede periode, maar gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. We zullen wel zien hoe we er zelf voorstaan, maar we zijn nog niet aan het denken aan die finalewedstrijd."

Niet op de zaken vooruitlopen dus. Eerst volgt zondag de uitwedstrijd bij Tubize. "Dat is een heel moeilijke match. Iedereen die onze onderlinge wedstrijden gezien heeft, weet dat we het nooit makkelijk hadden. Daar zijn we echt met drie punten gaan lopen, wat achteraf gouden punten bleken." Zondag opnieuw?