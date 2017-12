Politiek rondje zwartepieten rond fiasco Eurostadion begonnen: Open Vld-voorzitter haalt op Twitter fors uit

Geen Euro 2020 in Brussel, het (politieke) gepalaver rond het nog te bouwen Eurostadion heeft onze kandidatuur genekt. Bijzonder jammer en schandalig, dat is de teneur bij veel mensen. Ook vanuit de politiek volgen reacties, zo hekelt Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten op Twitter de rol van N-VA.

"Wij zijn wereldtop met de Rode Duivels. We hebben Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Dries Mertens ... Als we samenwerken, is the sky the limit. Dat is zo op het plein én in de politiek. Zonde, dat zoveel bekrompenheid en onwil om samen te weken leidt tot een internationale afgang", klinkt het hard bij de frontvrouw van de Vlaamse liberalen.



Aan wie die boodschap gericht is of wie ze daarmee viseert, is behoorlijk helder want bij haar tweet zit ook een link naar een reactie van Brussels parlementslid voor N-VA Johan Van den Driessche. Die is op zijn beurt niet mals voor de Brusselse regering, waar Open Vld deel van uitmaakt.



“Met de aanpak van de voortrekkers van het Eurostadion, die dachten dat ze Messi en Ronaldo waren, betaalt ons land en de Brusselaar een zware prijs", klinkt het scherp bij Van den Driessche. Leuk sfeertje moet dat opleveren in de federale regering want Open Vld en N-VA zijn natuurlijk coalitiepartners in Michel I.