Zelfbewuste CR7 daagt Lionel Messi uit: "Laat het gevecht beginnen!"

Met zijn vijfde Ballon d'Or evenaarde Cristiano Ronaldo gisteravond Lionel Messi en dus is het al uitkijken naar de verkiezing van volgend jaar. De Portugese ster van Real Madrid ziet een nieuw robbertje met zijn Argentijnse rivaal alvast zitten en komt met een opvallende uitdagende boodschap.

Op zijn 32ste nog lang niet versleten, het was dan ook een topseizoen voor Cristiano Ronaldo. De Spaanse titel gepakt ten koste van eeuwige vijand FC Barcelona én de Champions League gewonnen. En dan zwijgen we nog over de individuele statistieken van de (super)man van Madeira.

"Ik ben beste voetballer ooit"

In een interview met het organiserende tijdschrift 'France Football' doet een zelfbewuste en van vertrouwen blakende CR7 alvast enkele straffe uitspraken: "Ik kan geen enkele speler aanwijzen die beter is. Er is geen speler die dingen laat zien die ik niet kan. Ik doe van mijn kant wel dingen die anderen niet kunnen. Geen enkele speler is completer, ik ben de beste voetballer in de geschiedenis."

Lionel Messi zal het graag lezen, 'De Vlo' die ook al vijf keer de Ballon d'Or won, wordt op de koop toe flink uitgedaagd: "Laat het gevecht beginnen, op een positieve manier. Hij doet zijn best voor zijn team en de Argentijnse nationale ploeg. Ik doe op mijn beurt mijn best voor Real Madrid en Portugal. Uiteindelijk zullen we zien wie er beter is. Laten we afwachten hoe de prijzen verdeeld worden en op wie de mensen gaan stemmen."

Another dream come true. Unbelievable feeling. Thanks to my family, friends, teammates, coaches and everyone that stood by my side throughout the years.👌🏽🔝 pic.twitter.com/A9jyYswePD — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 7, 2017