Sa Pinto haalt zwaar uit naar de man die hem zwaarder wil schorsen: "Dit hoef ik niet te pikken"

Foto: © photonews

Ricardo Sa Pinto was deze namiddag zelf aanwezig op het beroep dat hij aantekende tegen zijn schorsing. Het Bondsparkt vroeg een zwaardere schorsing en dat kon de Portugees niet verkroppen. De bondsprocureur kreeg het dan ook te horen...

Sa Pinto wil de vrijspraak na zijn toneelstuk in de bekermatch tegen Anderlecht, maar de bondsprocureur, Gilles Blondeau, wil een zwaardere straf dan de twee weken die hij nu kreeg. "Ik hoef de uitspraken die je over me doet niet te pikken", zei Sa Pinto tijdens zijn verdediging tegen Blondeau.

“Ik ben heel teleurgesteld in het parket. Ik speel helemaal geen theater. Ik ben geen slecht persoon. Zeg zo’n dingen niet. Dat is niet goed voor mij, voor jou of voor het Belgische voetbal", schrijft HLN. "Ik ben een serieuze trainer die gepassioneerd bezig is met zijn vak."

Ik provoceer niemand, maar sta wel bekend als een emotioneel persoon

"Ik wilde hier aanwezig zijn, ook al heb ik straks een belangrijke wedstrijd voor de boeg om te tonen dat ik met de situatie zit. Ik heb een uitstekende relatie met het Belgische voetbal: de supporters, andere trainers, de spelers en ook met de scheidsrechters. Ik provoceer niemand, maar sta wel bekend als een emotioneel persoon."