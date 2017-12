Bij afwezigheid van Ricardo Sa Pinto haalt assistent-coach Rui Mota zwaar uit naar de wedstrijdleiding

Foto: © photonews

Standard verloor met 3-1 op het veld van Waasland-Beveren. Gelegenheidscoach Rui Mota was achteraf niet te spreken over de wedstrijdleiding. Al had hij recht van spreken bij de fout van Victorien Angban.

"We zijn goed gestart, maar dan had Waasland-Beveren een rode kaart moeten krijgen", doelt de assistent-coach van Sa Pinto op de fout van Angban, waar scheidsrechter Boterberg slechts geel trok. "Daarna scoorden we en zaten we goed in de wedstrijd. Maar dan maakten zij de gelijkmaker na een corner die er geen was."

En dus werd er opnieuw zwaar uitgehaald naar de arbitrage. "We werden opnieuw benadeeld door de scheidsrechter. Het had er veel anders uitgezien als ze met tien spelers verder moesten. En ook bij de derde goal gebeurde er een fout. Valeriy (Luchkevych, red.) is geblesseerd door een fout die niet gefloten is. Het is altijd tegen Standard en dat kunnen we niet meer zo laten. De bewijzen zijn er."

'Elke week hetzelfde'

Rui Mota was door de schorsing van Sa Pinto T1. "Onze coach was er niet, maar we zitten elke week in deze situatie. Dit is niet meer normaal. We willen gewoon onze job doen, maar laat het ons dan ook doen. Dezelfde ploeg wordt telkens opnieuw benadeeld. En de groep weet dat er telkens tegen ons gefloten wordt", besloot Rui Mota.