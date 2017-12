Mag Club Brugge komende winter dromen van terugkeer gewezen chouchou?

Hoe zou het nog zijn met Maxime Lestienne? De intussen 25-jarige winger van het Russische Rubin Kazan heeft het bij zijn huidige club niet makkelijk en bovendien hangen er donkere onweerswolken boven de financiële huishouding van zijn werkgever. Is dat goed nieuws voor Club Brugge?

Als we 'The Daily Telegraph' mogen geloven zou Rubin Kazan met een schuldenberg van ruim 11 miljoen euro kampen. Bovendien zouden de spelers al vier maanden niet meer betaald zijn. Als dat klopt, zou dat betekenen dat Lestienne straks eventueel gratis mag vertrekken. Clubs moeten immers hun financiële afspraken nakomen of anders kan er een ontbinding van het contract volgen.

1+1 = 2?

Maxime Lestienne zit dus ook in dat straatje en werd eerder al gelinkt aan een terugkeer naar Jan Breydel. Is 1+ 1 =2? Is het zo simpel? 'Mad Max' droeg 4,5 jaar het shirt van Club Brugge en veroverde in die periode de harten van de blauw-zwarte fans. De pijlsnelle en technisch vaardige flankaanvaller verzilverde zijn goeie prestaties op Olympia in september 2014 met een lucratieve transfer naar het steenrijke Qatarese Al-Arabi.



Na uitleenbeurten aan PSV en Genoa verkaste de lichtvoetige Lestienne in de zomer van 2016 naar Rusland, maar ook daar slaagt hij er voorlopig niet in om zich helemaal door te zetten. De geliefde ex-speler van Club zit dit seizoen aan 2 goals en 1 assist in 10 matchen en 354 minuten. Vorig seizoen kwam hij 13 keer in actie en pikte hij 3 doelpunten en 1 assist mee.