Matton stopt, maar Gent geeft hem direct een nieuwe functie: "Het goede voorbeeld is belangrijk"

Thomas Matton heeft - na een rits aan blessures - besloten de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Maar AA Gent laat hem niet vallen en heeft een plaatsje voor hem gevonden. Matton mag vanaf nu zijn uitstekende technische kwaliteiten aan de jeugd overbrengen.

Michel Louwagie gaf op een persconferentie meer tekst en uitleg. "Een tiental dagen geleden hebben we een gesprek gehad met Thomas en zijn makelaar over zijn carrièreplanning. Na een aantal gesprekken bleek dat hij zou stoppen met profvoetbal", aldus Louwagie.

Techniektrainer

Maar de manager van AA Gent zag direct andere mogelijkheden. "Met zijn studies in Sportwetenschap dachten we dat Thomas ons van dienst zou kunnen zijn als techniektrainer bij de jeugd." Matton krijgt daarbij niet onmiddellijk een vaste ploeg, maar zal meelopen in alle reeksen.

Louwagie is duidelijk bezig met de jeugdwerking. "Deze week hebben we ook Fred Dupré fulltime in dienst genomen. De bedoeling is om met Thomas hetzelfde te doen. Hij zal eerst een paar weken stage doen bij de directeur jeugdopleidingen en een aantal trainers. En hij zal de betere spelers individueel begeleiden."

Twee spelers met de beste techniek in de 28 jaar dat ik hier zit

Gent zette de voorbije jaren veel in op jeugd en wil ze dan ook goed omkaderen. "Deze week hebben we onze staf bij de jeugd kunnen uitbreiden met twee ex-profs van AA Gent. Jonge spelers stelen met hun ogen, het goede voorbeeld is heel belangrijk. Twee technisch sterke spelers als Thomas en Frederic zijn daar ideaal voor. Dit is een grote stap vooruit."

"We zijn ervan overtuigd dat het voor de jeugd een enorme stimulans zal zijn voor het aantrekken van nieuwe talenten. Ik bedank Thomas voor zijn carrière bij AA Gent Hij speelde 36 wedstrijden, heel belangrijke wedstrijden en dan was er ook dat doelpunt in Sint-Petersburg. Ik wens hem ook het allerbeste."