Ivan Leko duidelijk afgekoeld na barslechte eerste helft van Club in Eupen: "Een offday kan gebeuren"

Foto: © photonews

"Excuses zijn voor losers", klonk het vorige week bij een boze Ivan Leko. Zijn Club speelde op Eupen een lamentabele eerste helft en kon pas in extremis een puntje uit de brand slepen. Heeft de Kroatische coach afgelopen week een reactie gezien bij zijn spelers? Jawel, zo blijkt. De scherpte is er.

"We hebben heel goed gewerkt deze week. Eén offday, dat kan gebeuren. We hebben natuurlijk wel gesproken over de match in Eupen en vervolgens zat het vanaf de eerste training van de week goed qua focus en intensiteit. Ik ben blij met wat ik gezien heb op het oefenveld. Alles is aanwezig om zondag tegen Lokeren vanaf minuut één een goeie match te spelen."

Niet bezig met Anderlecht

De agenda van Club zit goed vol met woensdag de kwartfinale in de beker en zondag de klassieker tegen Anderlecht: "Onze focus en concentratie liggen volledig op Lokeren, dat is de volgende match en die is ook de belangrijkste. We denken nog niet aan Charleroi en ook totaal niet aan Anderlecht, Moeskroen of Mechelen. De eerstvolgende match is de belangrijkste voor mij. Zo hebben we het tot nu toe altijd gedaan qua voorbereiding en zo zullen wij het ook blijven doen", klinkt het zelfbewust.