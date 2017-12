Twéé jobs voor Bob Peeters: "Ik heb een goed leven als analist dus waarom nog stress? Ik ga beide zaken blijven combineren"

Foto: © photonews

Bob Peeters mag zich opnieuw trainer noemen. De 43-jarige ex-trainer van Cercle Brugge, AA Gent en Lokeren begint in Westerlo aan zijn tweede ambtstermijn en wil 'De Kemphanen' in 1B houden. Opvallend is echter dat kale knikker Peeters ook aan de slag blijft als analist voor 'Play Sports'.

"Wat doe ik mijzelf toch aan, dat heb ik mij afgelopen week ook afgevraagd", klonk het lachend in 'Kick-off'. Bob Peeters reconstrueert even de gebeurtenissen van de voorbije week: "Zondagmiddag kreeg ik telefoon van Herman Wijnants, die mij de vraag stelde of ik interesse had om terug te komen. Die vraag overviel mij en ik moest toch even nadenken, heb ik gezegd."



De boomlange ex-spits van Lierse en Vitesse had een goeie reden om wat bedenktijd te vragen: "Ik ben alles op een rijtje gaan zetten want ik ben niet vergeten wat er allemaal gebeurd is. Bij mijn vorige passage in Westerlo kwam er - ik denk na vijf speeldagen ofzo - een nieuwe sponsor, met name Soudal. De investeerder die de boel overnam, besliste toen dat er een andere coach moest komen."

Plooien gladgestreken

Uiteindelijk kwam alles toch in kannen en kruiken: "Maandagmorgen heb ik teruggebeld en we hebben alles uitgepraat. Herman Wijnants gaf ook dat het destijds niet zijn beslissing was om mij op de keien te zetten. Maandag zijn we dan in gesprek gegaan en hebben we alle zaken op papier gezet. Dinsdag heb ik uiteindelijk getekend."



Opvallendste is echter dat Bob Peeters ook analist blijft: "Ja dat is een van de afspraken die we gemaakt hebben. Ik heb een goed leven als analist dus waarom nog stress? Ik ga beide zaken blijven combineren, dat hebben we zo afgesproken. Of ik ook Westerlo ga analyseren? Neen, ik ga 1A doen en niet 1B. Ik kan dus nog altijd vrijuit spreken."