Sterkhouder van Standard doet opvallende uitspraak: "Ik kon ook naar Anderlecht"

Foto: © photonews

Standard speelde dit seizoen al enkele sterke wedstrijden, waaronder de partij in de Genkse Luminus Arena. Een van de sterkhouders bij de Rouches is de bonkige verdediger Christian Luyindama.

De sterke Congolees is een van de ontdekkingen in de Jupiler Pro League. In La Nouvelle Gazzette doet de achterhoedespeler een opvallende uitspraak.

"Ik had nog andere aanbiedingen, waaronder een van Anderlecht en een club uit Soedan. Ik wilde hoe dan ook mijn carrière verderzetten in Europa, niet in pakweg Marokko of Tunesië."

Contract van 3 jaar

Waarom hij de Rouches boven Anderlecht verkoos? "Moïse Katumbi, de voorzitter van TP Mazembe, raadde me aan naar Standard te gaan, omdat het een ideale club voor me was. Ik wist niets over Standard en zocht ook niets van de club op. Na een gesprek met mijn vader en mijn vrouw, ging ik het avontuur aan", besluit Luyindama. Na een uitleenbeurt tekende de verdediger bij de Luikenaars een contract voor drie jaar.