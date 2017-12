Gruwelijk! Speler van Waasland-Beveren breekt bijna been van tegenstander: "Dit moet je gewoon bestraffen met acht weken schorsing"

Foto: HLN

Vreselijke overtreding vanavond in de opener van speeldag 18 tussen Waasland-Beveren en Standard. Na 12 minuten ging de vaak onstuimige Victorien Angban fors door op het scheenbeen van Uche Agbo. De middenvelder van Waasland-Beveren kreeg er gek genoeg geen rood voor. Hoe is dit mogelijk?

Met de voet vol op het been van de onfortuinlijke Agbo, die kronkelde van de pijn op de grasmat van de Freethiel. De stofzuiger uit Nigeria besefte dat hij net aan een drama was ontsnapt. Dader Angban wist ook hoe laat het was en ging zowaar op de knieën om vergiffenis smeken. Scheidsrechter Jan Boterberg had hem intussen al een gele kaart onder de neus geduwd.





"Acht weken schorsen, klaar"

'Play Sports'-analist Bob Peeters gruwelde van de vuile overtreding: "Dit was echt vies. Angban staat er jammer genoeg een beetje om bekend. Bij STVV heeft hij ook zo'n paar overtredingen begaan en daar kreeg hij ook terecht rood voor. Je ziet direct aan de reactie dat het niet goed zit, je ziet dat Agbo van Standard heel veel geluk heeft. Dit moet je gewoon bestraffen met acht weken schorsing, klaar."

Comment Angban ne reçoit pas une rouge? On peut avoir 36 VAR si on punit de genre de tacle avec une jaune c'est à désespérer de tout #wbesta — Florian Holsbeek (@Florianholsbeek) December 8, 2017

Stukje vlees af

Dat de Ivoriaanse schokbreker meteen schuld bekende, had volgens de kersverse trainer van Westerlo een logische verklaring: "Ze hebben nog samen gespeeld bij het Spaanse Granada, maar voor hetzelfde geld schopt hij hem helemaal in twee. Jammer genoeg heeft Angban dat in zijn spel. Zoals ik al zei, is het niet de eerste keer. Zonder de herhaling gezien te hebben, wist ik al direct dat het fout zat. Als hij een overtreding begaat, is er meestal wel een stukje vlees af. Agbo heeft héél veel geluk, voor hetzelfde geld breekt hij zijn been op twee plaatsen."