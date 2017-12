Het zal toch niet waar zijn? "Kompany voelde iets"

Manchester United-Manchester City is 'by far' de interessantste match die er dit weekend op het programma staat. Vincent Kompany noemde het al "de belangrijkste match ter wereld". Maar gaat de kapitein zelf kunnen spelen? Of gooit een blessure weer roet in het eten?

Kompany is onzeker voor de derby, dat bevestigde Pep Guardiola vandaag op zijn persconferentie. De kapitein van The Citizens ging normaal gezien spelen tegen Shakthar Donetsk, maar viel op het laatste moment uit.

“Kompany voelde iets in de opwarming voor de wedstrijd en was niet gerust, daarom kon hij niet spelen”, aldus Guardiola. “Hij kent zijn lichaam beter dan wie ook. Ik wilde hem ritme laten opdoen voor Old Trafford maar morgen zullen we pas weten of hij kan spelen."

Kompany speelde intussen drie wedstrijden op rij en leek op de goeie weg. Maar 'iets voelen' bij de Rode Duivel is nooit een goed teken...