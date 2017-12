Zidane die zichzelf moet vergelijken met Ronaldo? "Ik was veel beter"

Foto: © photonews

Cristiano Ronaldo won gisterenavond zijn vijfde Gouden Bal uit zijn carrière. Indrukwekkend! Zijn trainer, Zinedine Zidane, - zelf geen slechte voetballer in zijn tijd - werd gevraagd naar het niveau van zijn poulain.

Zidane moest eens glimlachen toen hem gevraagd werd of hij de beste aller tijden is. "Ja. Zijn statistieken spreken voor zich, zowel wat hij al heeft gepresteerd als wat nog moet komen. Ik wil hem hier voor altijd. Ronaldo is enorm gelukkig bij Real en hij zal zijn carrière hier ook beëindigen, dat heeft hij zelf gezegd", aldus Zidane.

Als trainer van Cristiano kan je trouwens niet anders dan lyrisch worden. "Er zijn geen woorden om Cristiano te beschrijven. Wat hij doet is fenomenaal. Iemand kan naar Real komen, hier 20 jaar voetballen en nog steeds niet bereiken wat hij heeft gedaan."

Zidane heeft trouwens zelf ook een Gouden Bal in zijn kast staan. "Ik was zonder twijfel beter!", grapte hij. "Jullie weten wel wat ik denk, hij is veel beter, maar ik heb ook geen slechte carrière gehad."