🎥 Herbeleef de doelpuntenrijke zege van Anderlecht bij OH Leuven

Foto: © Louis Evrard

In de Super League won Anderlecht zoals verwacht, maar niet zonder moeite bij OH Leuven. De Leuvenaars maakten het in winterse taferelen de bezoekers uit het Brusselse knap lastig.

De bezoekers kwamen nochtans snel op voorsprong en na een knappe assist van De Caigny op Van Gorp stond er op het halfuur al 0-2 op het scorebord.

OH Leuven knokte echter terug met alles wat het in de mars had en hield het zo de hele match lang spannend. Eindstand: 3-4.

Met dank aan Louis en Christophe Evrard kunnen we stilstaande en bewegende beelden van deze wedstrijd met jullie delen.