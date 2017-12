Nieuwe ambities bij Gent? In play-off 1 moet alles mogelijk zijn

Foto: © photonews

AA Gent zette onder Yves Vanderhaeghe al een fabelachtige reeks neer. Met 22 op 29 zorgden de Buffalo's voor een huzarenstukje door snel in die top-zes te komen.

En dan beginnen velen al eens te dromen. Voorzitter Ivan De Witte gaat er zich alvast niet aan laten vangen. "Ik heb me voor het seizoen al laten vangen, dat gaat niet opnieuw gebeuren."

Dat hij tevreden is, staat als een paal boven water. Hij kwam vrijdag op het oefencomplex de spelers ngo eens feliciteren voor hun inzet en de mooie resultaten. Toch moet het voetbal nog beter.

De derde plek?

Maar welke positie moet AA Gent dan ambiëren? Mikken op de derde plaats zit de Buffalo's haast in het bloed, maar als play-off 1 gehaald wordt, is nagenoeg alles mogelijk.

Wat wel zeker is, is dat dit AA Gent niet langer schrik moet hebben. "De collectieve prestaties stralen af op de individuen. Neem nu Anderson Esiti, die doet het fantastisch", aldus Vanderhaeghe. We zijn alvast benieuwd.