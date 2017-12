Kubo en Yaremchuk blinken uit en loodsen Gent voorbij Kortrijk naar een 25 op 30

Foto: © photonews

AA Gent heeft in eigen huis de drie punten gepakt tegen KV Kortrijk dankzij een uitstekende eerste helft. Kubo en Yaremchuk maakten daarin de verrassende 0-1 van Chevalier ongedaan.

Het was even schrikken voor de ruim 19.500 supporters wanneer Chevalier plots aan de tweed paal opdook en makkelijk kon binnenleggen. De Ghelamco Arena was even stil, maar zou daarna ontploffen.

AA Gent was immers duidelijk de betere voor de rust, Kortrijk had amper een kans op dat doelpunt van Chevalier naast. Na een prachtactie van Kalu en Gigot ging de bal hard naar Yaremchuk, de Oekraïner liep de bal goed binnen.

Gebuisde KVK-verdedigers

Gent kreeg wel wat hulp van de verdediging van KV Kortrijk. De troepen van Glen De Boeck stonden niet bepaald stevig te verdedigen. Kumordzi en vooral Kovacevic keerden huiswaarts met een stevige buis.

Die laatste liet zich in een duel fysiek aftroeven door Kubo die meteen de één-twee met Yaremchuk zocht én vond. De Japanner plaatste de bal naast een kansloze Thomas Kaminski in doel.

2-1 bij de rust, dus. De elf corners voor AA Gent werden niet benut, maar toonden wel het overwicht. Zo werd het voor Van der Bruggen en Perbet toch een terugkeer in mineur in de Ghelamco Arena. Die laatste miste na de rust nog een uitstekende kans op de 2-2.

Dinsdag revanche?

Het was één van de schaarse kansen nog in een echt teleurstellende tweede helft. Had Wim Smet de partij bij de rust afgefloten, het had iedereen een hoop miserie bespaard. Al kwam ook Chevalier nog dicht bij de gelijkmaker, maar Kalinic stond pal. Bij Gent viel Mitrovic nog uit met een blessure, Kortrijk krijgt dinsdag al een kans op revanche in de Beker.