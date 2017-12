Boussoufa mag het gaan opnemen tegen Cristiano Ronaldo en co in halve finales WK voor clubs

Foto: © Al Jazira

Al-Jazira heeft zaterdag het laatste ticket gepakt voor de halve finales op het WK voor clubs. De ploeg van Boussoufa (ex-Gent en ex-AA Gent) neemt het daarin op tegen Real Madrid.

De club uit Abu Dhabi nam het thuis op tegen het Japanse Urawa Red Diamonds. De wedstrijd telde ook twee oude bekenden uit de Jupiler Pro League. Mbark Boussoufa stond in de basis bij de thuisploeg, terwijl Zlatan Ljubijankic (ex-AA Gent) het laatste kwartier inviel bij de bezoekers.

Het was uiteindelijk Al-Jazira die mocht juichen na het laatste fluitsignaal. Ali Ahmed Mabkhout zorgde in de 52ste minuut voor het enige doelpunt in de partij.

Zo mag Boussoufa het in de halve finales opnemen tegen het Real Madrid van gouden bal Cristiano Ronaldo. De Madrilenen zijn huidig wereldkampioen voor clubs na een 4-2 overwinning tegen het Japanse Kashima Antlers vorig seizoen.

In de andere halve finale neemt het Braziliaanse Gremio het op tegen het Mexicaanse Pachuca, dat eerder op de dag in de kwartfinales met 1-0 won van het Wydad Casablanca van Mohammed Aoulad.