Van Holsbeeck laat zich uit over de komst van een nieuwe spits en reageert op het probleemgeval Teodorczyk

Foto: © photonews

Al wekenlang worden namen van diepe spitsen aan Anderlecht gelinkt. Dat is niet abnormaal, want de huidige aanvalsleider Lukasz Teodorczyk is dit seizoen nog een schim van zichzelf.

Anderlecht scoutte Richmond Boakye van Rode Ster Belgrado al meermaals en ook de naam van Aleksandar Mitrovic dook al op. Maar zal Anderlecht ook toeslaan.

"'Teo' verdient onze steun", reageert manager Herman Van Holsbeeck in Het Laatste Nieuws. "Hij blijft op training en in de wedstrijden lopen voor drie. Maar het is duidelijk dat, als we kampioen willen worden, we iemand nodig hebben die de ballen erin stampt - want kansen creëren we genoeg."

Opvallend is wel dat Teodorczyk nog steeds veel krediet heeft bij de fans. "Waarom zijn de supporters nog altijd zo dol op Stanciu, terwijl Hanni het stadion heeft moeten overtuigen? Dat is Anderlecht. Je moet niet alles willen verklaren in deze club", aldus Van Holsbeeck.