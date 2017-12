EXCLUSIEF: Antwerp handelt snel en breekt contract sterkhouder - die indruk maakte - open

Antwerp had de hint begrepen. Borges Domingues Matheus, de Braziliaan die dit seizoen bij The Great Old landde, heeft al heel wat buitenlandse interesse opgewekt. En Luciano D'Onofrio heeft daar vliegensvlug op geanticipeerd.

Antwerp gaf Matheus een contract voor één jaar met optie op een tweede. Maar de club is zo tevreden over de Braziliaanse verdediger die geen aanpassingsperiode nodig had, dat ze zijn hebben opengebroken. Matheus ligt nu tot 2021 onder contract bij Antwerp.

Matheus begon het seizoen als linksback en maakte daar al redelijk wat indruk, ondanks dat het zijn natuurlijke positie niet is. Sinds de wedstrijd tegen Zulte Waregem verhuisde de 25-jarige naar het centrum en enkele buitenlandse clubs kwamen zijn verrichtingen al bekijken.