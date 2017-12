Bankzitter Michy Batshuayi krijgt tijdens de wedstrijd tegen West Ham lachers op zijn hand op Twitter

Foto: © photonews

Chelsea verloor vandaag op het veld van West Ham United met 1-0 na een vroege goal van Arnoutovic. De match verliep dus niet zoals gehoopt voor de Blues, maar Rode Duivel Michy Batshuayi wist toch voor enige hilariteit te zorgen.

‘Batsman’ moest plaatsnemen op de bank en had blijkbaar behoorlijk wat last van de koude, ondanks een dikke jas en een muts. De Belg nam er dan maar een warmwaterkruik bij om tegen zijn wangen te houden. Hiermee kreeg onze landgenoot de lachers op zijn hand op Twitter.

Batshuayi taking the term “bench warmer” seriously 😂 pic.twitter.com/rKsKSU8IvI — ODDSbible (@ODDSbible) 9 december 2017

It's cold out there, yes. But have you ever seen a professional footballer do this with a hot water bottle on the bench?

Michy Batshuayi - oh dear! 😂 pic.twitter.com/KGywPvgxh7 — TEAMtalk (@TEAMtalk) 9 december 2017

Batshuayi is warming himself up on the bench with a hot water bottle. Yer da has just stormed out the living room shouting "THE GAMES GONE". — Coral (@Coral) 9 december 2017

Michy Batshuayi could face a 10 game ban for use of a hot water bottle by a professional footballer. #WHUCHE pic.twitter.com/dsDj1gBpvY — SportsTrend (@SportsTrend_ie) 9 december 2017