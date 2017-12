Benteke heeft het verkorven bij Crystal Palace: "Echt niet de bedoeling dat spelers tijdens de wedstrijd die beslissingen gaan veranderen"

Crystal Palace speelde een belangrijke wedstrijd tegen Bournemouth in de strijd om degradatie. Bij een 2-2 stand mocht Rode Duivel Christian Benteke een penalty nemen, maar hij miste. Deze misser wordt hem duidelijk niet in dank afgenomen door zijn trainer.

Crystal Palace-trainer Roy Hodgson kon er na de wedstrijd duidelijk niet mee lachen dat Benteke besloot om de penalty voor zijn rekening te nemen: “Het was een eenzijdige beslissing, niemand van de ploeg kon de bal nog van hem afnemen”, klinkt het bij Hodgson.

De Manager laat zeer duidelijk blijken dat er andere afspraken waren en dat Luka Milivojevic eigenlijk was aangeduid als penaltytrapper. Hij miste immers nog nooit een penalty voor Crystal Palace, terwijl Benteke bij zijn laatste 5 pogingen 3 keer miste.

“Het is duidelijk wat ik van zijn beslissing denk. We hadden beslist wie de strafschopnemers waren, en het is echt niet de bedoeling dat spelers tijdens de wedstrijd die beslissingen gaan veranderen. Maar jammer genoeg staan wij als staf niet op het veld. We probeerden nog instructies te roepen, maar die bereikten het strafschopgebied niet”, aldus Hodgson.