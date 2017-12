Boskamp wordt nog niet wild van het Anderlecht onder Vanhaezebrouck: "Daar moeten ze doodziek van zijn"

Foto: © photonews

RSC Anderlecht leverde dinsdag een sterke prestatie af uit bij Celtic. De Brusselaars wonnen met het kleinste verschil, maar konden de derde plaats die recht gaf op overwintering in de Europa League niet grijpen.

De jongste weken boekte Anderlecht enkele moeizame zeges in de competitie. Daarnaast was er de bekeruitschakeling tegen Standard, en dus is Johan Boskamp nog niet overtuigd na de eerste maanden onder Hein Vanhaezebrouck.

"Hij krijgt het maar moeilijk aan de praat daar bij Anderlecht", zegt Boskamp in Het Belang van Limburg. "Geen beker meer en uitgeschakeld in Europa. Tegen Celtic was de eerste helft goed, maar de tweede deed pijn aan de ogen."

Hogere doelstelling

"Een stunt zat er nooit in en ze moeten doodziek zijn van deze uitschakeling. Ik vind niet dat je tevreden kan zijn als je drie punten haalt. De doelstelling van de kampioen van België mag toch hoger liggen dan dat."