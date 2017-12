Ghelamco speelt laatste troefkaart uit: 'Eurostadion Light' moet Anderlecht weer rond de tafel krijgen

Ondanks de 'njet' van de UEFA op de kandidatuur van Brussel als gaststad voor het EK 2020, wil Ghelamco het project niet opgeven. Nu komen ze met enkele aanpassingen aan het oorspronkelijke project om Anderlecht te paaien.

Ghelamco-bestuurder Philippe Neyt geeft meer uitleg: 'We staan ervoor open om het Eurostadion kleinschaliger te maken. En we willen weer samenzitten met de bond en met Anderlecht. De bond vraagt om een stadion van minstens 40.000 toeschouwers. Anderlecht heeft een nieuw stadion nodig. Wij kunnen daarvoor zorgen. Ik zie het probleem niet.”

Te groot

Toch lijkt op het vruchtenloze poging uit te draaien. Het probleem voor Anderlecht is klaar en duidelijk: het stadion is simpelweg te groot, of Ghelamco nu 50 000 of 40 000 plaatsen voorstelt, verandert niks aan dat obstakel. De feiten zijn dat zolang de landskampioen derde partij blijft, ze niet gaan meestappen in het project.

Overname Anderlecht

Als Paul Gheyssen Anderlecht zou overnemen, verandert de situatie natuurlijk. Dat weet ook Neyt: "Als de eigenaar van het stadion ook de eigenaar is van de club, zal er veel minder scepsis zijn over de vraag of het Eurostadion goed is voor de club. Dan heeft Anderlecht een nieuwe infrastructuur waar het nood aan heeft, en hebben de Rode Duivels een stadion. Want ik wéét hoeveel geld het hen kost, geen adequate infrastructuur hebben. Ik zal je niet de exacte bedragen zeggen, maar het zijn ettelijke miljoenen."