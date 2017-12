🎥 Ronaldo grapt in overwinningsspeech: "Nog een baby voor kerst"

Cristiano Ronaldo mocht donderdagavond zijn vijfde Gouden Bal in ontvangst nemen. De Portugese superster was in de wolken en er kon dan ook een grapje vanaf tijdens zijn overwinningsspeech.

Fernando Santos is de bondscoach van Portugal en kent Ronaldo dus maar al te goed. De Portugese coach mocht Ronaldo een vraag stellen: “Welk cadeau zou je graag krijgen voor Kerstmis?”, vroeg Santos. “Nog een baby”, antwoordde Ronaldo meteen. Hij zei er echter onmiddellijk bij dat het een grap was.

Toen de presenator vroeg aan Ronaldo's ravissante wederhelft Georgina Rodriguez of zij akkoord was, antwoordde ze van niet. Minder dan een maand na de bevalling is het waarschijnlijk nog te vroeg om aan een nieuwe baby te denken, maar Ronaldo herhaalde wel dat hij niet alleen droomt van zeven Gouden Ballen maar ook van zeven kinderen...