De buurtweg die het Eurostadion tegenhield, was enkele uren voor bekendmaking 'njet' afgeschaft

Foto: © photonews

U herinnert zich nog wel dat het - of beter gezegd: één van de - proble(e)m(en) voor de bouw van het Eurostadion het afschaffen van de buurtweg was die door het terrein liep. Wel, eigenlijk was dat enkele uren voor de definitieve 'njet' van de UEFA wel in orde.

Donderdagochtend heeft Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) de historische buurtweg afgeschaft die over het terrein van het te bouwen Eurostadion loopt. Door die buurtweg kon het stadion voorheen niet vergund worden. Een onzekerheid die dus pas enkele uren voor het verdict van UEFA werd weggenomen.

“Een beslissing die er al langer zat aan te komen, maar die de minister pas donderdagochtend kon tekenen omdat ze tot dan in het buitenland was”, schrijft Het Nieuwsblad. “De UEFA was op de hoogte." Maar het organisatiecomité kreeg dat document wel niet meer op tijd bij de UEFA.