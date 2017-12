Allen daarheen: vijfde editie Soccer Trophy wordt weer spectaculair (er zijn nog plaatsjes voor de snelle beslissers)

Foto: © Soccer Trophy

Van 23 december tot 3 januari slaan Sportizon en de stad Antwerpen de handen in elkaar voor de 5de editie van Soccer Trophy. 300 teams zullen het tegen elkaar opnemen tijdens dit groots recreatief zaalvoetbal tornooi in de Parkloods van Antwerpen.

In maar liefst 14 reeksen, verspreid over 8 wedstrijddagen, zal er voor de overwinning gespeeld worden in spannende 5 tegen 5 wedstrijden. Inschrijven kan nog via www.soccertrophy.be. De plekjes worden schaars, dus snel zijn is de boodschap!

Elke voetballiefhebber weet dat de kunstvelden met boarding garant staan voor spectaculaire wedstrijden en veel doelpunten. De teams en supporters mogen zich dus verwachten aan een unieke en onvergetelijke voetbalervaring mét kerstsfeer.

Wat wils voor iedereen

Jong en oud zijn welkom om voor de eindzege te komen strijden. Alle teams spelen hun tornooi op 1 dag en proberen zo een plaatsje te bemachtigen voor de grote finale van hun reeks.

Dat Soccer Trophy dé plek is voor jeugdspelers wisten we natuurlijk al langer. Zo zijn er dit jaar maar liefst drie nieuwe jeugdreeksen (U12, U15 & U17), wat het totaal op 9 reeksen brengt tussen 7 en 17 jaar.

Naast de jeugd komen ook de volwassen ruim aan bod. Zowel bij de dames als bij de heren. Niet alleen is er dit jaar een extra tornooi voor Heren Recreatief, ook de Veteranen hebben hun eigen reeks.

Hier het volledige programma:

Zaterdag 23/12: Heren recreatief 1 & Dames

Zondag 24/12: Heren recreatief 2 (tot 16u)

Dinsdag 26/12: U13

Woensdag 27/12: U9 & U12

Donderdag 28/12: U11 & U7

Vrijdag 29/12: U8 & U10

Zaterdag 30/12: Heren recreatief 3 & Veteranen

Dinsdag 02/1: Initiatie dag FTA & KRAS

Woensdag 3/1: U15 & U17

Inschrijven kan via de website www.soccertrophy.be. Hier vindt je verder ook alle praktische info en spoedig ook alle wedstrijdschema’s.