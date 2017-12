Defour klopt met Burnley het Watford van Kabasele, Benteke kost Crystal Palace dure punten met een penaltymisser

In de Premier League werden er weer een pak wedstrijden afgehaspeld, wat wil zeggen dat enkele van onze landgenoten in actie kwamen. Defour moest het met Burnley opnemen tegen het Watford van Kabasele en Benteke stond voor een belangrijk duel in de degradatiestrijd.

Zowel Steven Defour als Christian Kabasele mochten in de basis starten bij hun team. Het was Scott Arfield die vlak voor rust het enige doelpunt maakte voor Burnley en zijn ploeg hiermee de 3 punten schonk. Bij Watford viel er een rode kaart te noteren voor Zegelaar.

Benteke antiheld

Crystal Palace speelde een belangrijk degradatieduel tegen Bournemouth. In Londen werd het 2-2, maar Christian Benteke miste een strafschop in de slotfase. Beide teams schieten weinig op met dit gelijkspel en Crystal Palace blijft op de laatste plaats staan.

Depoitre en Izquierdo

De wedstrijd tussen Huddersfield Town en Brighton and Hove Albion eindigde op 2-0 in het voordeel van het team van Depoitre. De Belgische spits moest op de bank beginnen, maar mocht wel invallen net zoals Izquierdo bij Brighton and Hove Albion.

Alle uitslagen

16:00 Burnley-Watford 1-0

16:00 Crystal Palace-Bournemouth 2-2

16:00 Huddersfield Town-Brighton and Hove Albion 2-0

16:00 Swansea City-West Bromwich Albion 1-0