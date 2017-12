De match waar iedereen naar uitkijkt... Maar mogelijk wordt ze niet gespeeld

Foto: © photonews

Het is Super Sunday in Engeland. Met Liverpool-Everton en vooral Manchester United-Manchester City staan er twee derby's op het programma. Maar de vraag is of de match waar iedereen naar uitkijkt, zal kunnen doorgaan.

The Met Office, zeg maar het KMI van Engeland, heeft immers een amber allert uitgestuurd voor zondag. Vanaf 4u 's ochtends wordt er hevige sneeuwval verwacht, die tot meer dan 10 centimeter kan blijven liggen.

Dat betekent dat de Merseyside derby en de Manchester derby uitgesteld kunnen worden. De twee wedstrijden zouden dan pas binnen een maand gespeeld kunnen worden. De FA verwacht immers chaos op de weg indien de voorspellingen zouden uitkomen.