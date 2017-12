Van kwaad naar erger met Dortmund, Bayern met de hakken over de sloot

Foto: © photonews

Peter Bosz kon alweer zijn Borussia Dortmund niet naar de overwinning stuwen. De topclub ging verrassend in eigen huis onderuit tegen de voorlaatste. Bayern pakte een nipte overwinning bij Frankfurt.

Dortmund moest opnieuw richting de Europese plaatsen en kreeg de kans tegen voorlaatste Werder Bremen. Maar bij Bremen gaat het de laatste weken beter en Dortmund liet zich verrassen.

De treffer van Eggestein werd nog uitgewist door Aubameyang, maar de goal van Gebre Selassie deed het Signal-Iduna-Park verstommen.

Bayern nipt

Bayern moest in Frankfurt op zoek naar een overwinning en het doelpunt van Vidal bleek voldoende. In de tweede helft kregen we nog een opmerkelijke fase met de Videoref, dat kan u hier nog eens bekijken.

Alle uitslagen

{INSERT_MATCHES_TODAY}