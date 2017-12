Eén wijziging bij Genk na wanprestatie in Mechelen

Beide coaches voeren één wijziging door in vergelijking met vorige week. Stuivenberg brengt Maehle in de plek van Mata en bij Eupen is er een basisplaats voor Afif.

Wat de Smurfen vorige week in Mechelen tijdens de eerste 45 minuten op de grasmat legden, was ronduit dramatisch. Technisch directeur De Condé wees met de vinger naar zijn spelers, maar voorzitter Croonen zette Albert Stuivenberg niet helemaal uit de wind.

Genk beleeft een identiek verhaal als de voorbije seizoenen waarbij het voortdurend flirt met de top zes en de kans bijzonder reëel is dat het uiteindelijk opnieuw naast play-off 1 zal grijpen. Een horrorscenario voor de Limburgse club.

Erop of eronder voor Stuivenberg

Na de overwinningen tegen Anderlecht en Club Brugge ging het van kwaad naar erger. Amper 1 overwinning uit 5 competitieduels, een schamele 5 op 15 en geen goed voetbal. We kunnen ons dan ook niet inbeelden dat het bestuur achter de coach kan blijven staan indien Genk vanavond niet wint tegen de laatste uit de stand.

En toch is dat geen evidentie. Op het veld van Eupen werd Genk één helft weggespeeld en kwam het niet verder dan een gelijkspel. Bovendien zakken de Panda's met het nodige vertrouwen af na het knappe gelijkspel tegen leider Club Brugge.

Een pak geblesseerden

Beide teams kampen met een volle lappenmand. Zo lopen Samatta, Heynen, Berge, Dewaest en Seigers er niet bij bij Racing en moet Eupen Verdier, Diallo, Sanhayi en Wague missen.

