Belgische ex-aanvaller had bij Real Madrid kunnen voetballen: "Capello wou me aan Seedorf koppelen"

Emile Mpenza, voor de jongere lezers misschien niet de grootste bekende, was ooit één van de grootste talenten die ons land rijk was. Maar de carrière van de nu 39-jarige ex-aanvaller verliep niet zoals gepland. Al had hij zelfs bij Real Madrid kunnen belanden.

Als tiener stonden de grootste trainers ter wereld aan zijn deur te kloppen. "Arsène Wenger, toen net bij Arsenal, is nog tot bij ons thuis in Moeskroen afgezakt", zegt Emile in Het Nieuwsblad. "Ik herinner me nog, na een thuismatch, dat mijn vader me aan hem voorstelde. Ik schudde zijn hand, zei goeiendag en ging iets drinken met ploegmaats."

"Ik was piepjong. Ik stond er niet eens bij stil wie ik voor me had. Als ik dat nu aan vrienden vertel, geloven ze me niet. Fabio Capello is er ook geweest. Die kwam met zijn privéjet. Hij was toen trainer van Real Madrid, waar hij me wilde koppelen aan Clarence Seedorf."

Barcelona ook

Het was zijn vader die een transfer in de soep liet draaien. Het werd achteraf Standard. "Jupp Heynckes, die Capello opvolgde bij Real, idem. Dat heeft hij me later verteld, toen we elkaar troffen in Duitsland. Of Bobby Robson (toen trainer van Barcelona, nadien bij Newcastle, nvdr.), die was ook altijd zot van mij. "

"Maar ik had op dat moment geen inspraak in mijn toekomst. En mijn vader wilde er niet van weten. Hij wilde me alleen ­samen met Mbo verkopen. Alleen ik, dat was ­onbespreekbaar. Geeft dat een bittere nasmaak? Een beetje wel.”